Milletvekili Şahin, 2017'yi Değerlendirdi

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile geride kalan 2017 yılını değerlendirdi.



Milletvekili Şahin, AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, ancak bazılarının bu hizmetleri çekemediğini söyledi. Halkın refahı ve mutluluğu için yaptıkları her düzenlemeye ana muhalefet partisinin her zaman karşı çıktığını belirten Şahin, "Yüce milletimizin beklemiş olduğu düzenlemelerin, milletimizle buluşmamasına engel olmak için mecliste çok şiddetli bir muhalefetle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.



Tüm engellemelere karşı milletin kendilerinden istemiş olduğu talepleri yerine getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Şahin, bu durumunda kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getirdi.



15 Temmuz 2016'da yaşanan hain bir darbe girişimine de değinen Şahin, "Biz hep şunu söylüyoruz. 60 darbesinden hesap sorulsaydı 71 darbesi olmazdı. 71 muhturasına hesap sorulsaydı 80 darbesine cüret edemezlerdi. 80 darbesine hesap sorulsaydı 28 Şubat süreci yaşanmazdı" ifadelerine yer verdi. 2002 tarihinde kurulan AK Parti'nin karşısına bir çok sıkıntı ve tezgah kurulduğunu kaydeden Şahin, "Seçilmiş olanların, atanmışların mahiyetine girmemesi için biz 2002 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dik bir duruş sergiledik" ifadelerini kullandı. Son çıkan KHK'ya yönelik eleştirilere de değinen Şahin, 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak darbeye direnen sivil halkın ileride sıkıntı yaşamaması adına böyle bir düzenlemeye gidildiğini hatırlattı. Açıklanan asgari ücretle ilgili de düşüncelerini paylaşan Milletvekili Şahin, "2002 yılında 184 TL'lik asgari ücretle 20,6 kilogram et alınırken bugün asgari ücretle 51 kilogram et alınabiliyor. Nereden nereye geldik ama yeter mi yetmez. Devletin gücü ve imkanları neye elveriyorsa o şekilde bu arkadaşlarımızın da hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Malatya'ya yapılan yatırımlardan da bahseden Şahin, AK Parti hükümetleri dönemince Malatya'ya toplamda 16 milyar TL tutarında yatırımın yapıldığını söyledi. - MALATYA