Milletvekili Rizgin Birlik'ten Sinanoğlu'nu ziyaret

Milletvekili Rizgin Birlik'ten Sinanoğlu'nu ziyaret

Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

17.09.2019 15:52
Milletvekili Rizgin Birlik'ten Sinanoğlu'nu ziyaret

Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Kaymakam Sinanoğlu'nu ziyaret eden Birlik, Cizre önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinanoğlu'na Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka plaket verdi.

Kaynak: AA
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