Milletvekili Rizgin Birlik'ten Sinanoğlu'nu ziyaret
Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.
Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.
Beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Kaymakam Sinanoğlu'nu ziyaret eden Birlik, Cizre önemli hizmetler yapıldığını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinanoğlu'na Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka plaket verdi.