Milletvekili Polat'ın Afrın Açıklaması

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Afrin Harekatı büyük bir kararlılık ve inançla devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Polat, Bölücü terör örgütleri PKK/Pyd/YPG/DEAŞ toplanarak sınır güvenliğini tehdit ettiği Afrin bölgesinin Türkiye'nin ve milletin adına büyük bir tehlike arz ettiğini ifade ederek, "Başta Kilis olmak üzere sınır hattında yer alan tüm yerleşim birimlerindeki halkımızın huzur içinde yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılmış olan Afrin Harekatı büyük bir kararlılık ve inançla devam etmektedir. Çok iyi bilinmelidir ki kahraman Mehmetçiğimiz o bölgeyi temizlemeden,ülkemiz ve özellikle de sınırdaki şehirlerimiz için tehlike oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırmadan dönmeyecektir.Sınır şehirlerimize sürekli roket atarak korku kargaşa ortamı oluşturmaya çalışan şer odakları çok iyi bilmelidir ki asil ve fedakar halkımız asla böyle şeylere bundan önce de fırsat vermedi bundan sonra da vermeyecektir.Herkes tarafından çok iyi bilinmelidir ki savaş Yalnız sınırda olmaz .savaş bir milletin top yekün ateşe girmesidir.Bu doğrultuda aşını, ekmeğini, içtiği suyu,giydiği kıyafetini Mehmetçiklerimizle paylaşıp; her zaman ve her yerde birlik beraberlik mesajı vererek her fırsatta şanlı ordumuzun yanında olduğunu her şekilde gösteren asil halkımız da Mehmetçiğimizle birlikte büyük bir destan yazmaktadır Bu nedenle her bir vatandaşımıza gönülden bir teşekkürü borç bilirim.Halkımızın şu ana kadar yaptığı gibi bundan sonraki süreçte de itidalli ve birlik ve beraberlik içinde olarak sürekli ordumuzun yanında olacağına sürekli muzaffer ordumuza dua edeceğine de eminim.Çünkü Gün birlik ve beraberlik günüdür.gün ;tam bir teslimiyetle devletinin ve askerinin yanında olma,vatanımıza tehdit oluşturan ve sınırımızda konuşlanan PKK/PYD terör örgütünü hep birlikte bertaraf etme günüdür. Sefer ordunun dua bizim zafer allahındır" dedi. - KİLİS