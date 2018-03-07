Milletvekili Polat'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Polat, İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, Türkiye'nin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelesinin daima en ön safta yer aldıklarını ifade ettiler.

Polat mesajında,"Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar. Bugün de kadınlarımız, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar. Türkiye'nin kadınlarının da tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer almışlar, kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınların, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır. Bizim kültürümüz kadına saygı üzerine kurulmuştur. Bizim inancımız, zinhar kadına yönelik herhangi bir ayrımcılığa dayanmaz, aksine bizim inancımız kadına ihtirama dayanır, kadını çok özel bir makamla şereflendirilmiş bir insan topluluğu olarak tanımlar.Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. (MAD-AOA-Y) - KİLİS