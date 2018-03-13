Milletvekili Polat'ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Polat, Tüm hekimlerin 14 Mart Tıp bayramını kutladığını ifade ederek,"Bu milletin hekimleri, bu milletin yeniden dirilişi için o gün nasıl kenetlendi ise, bugün de büyük ve güçlü Türkiye idealimize her zamankinden daha çok bağlı olduğumuzu, hekimler adına bütün dünyaya ilan ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, hekimler ve sağlık çalışanları, insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlar. Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz insanımızın sağlığı için hizmet sunuyorlar. Gelişmiş devletlerin en önemli görevlerinden birinin, vatandaşlarına sağlıklı yaşama imkanı sağlamak ve güvenli, etkili, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.Bugün, en güç koşullarda bile, deneyim ve birikimleriyle, alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek kullanan, mesleğinde yetkinliğini kanıtlamış doktor kadrolarıyla Ülke olarak övünmekte, doktorlarımızın özverili çalışmaları ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla geleceğe güvenle bakmaktayız. Ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler seviyesine getiren dönüşüm de en önemli unsuru sağlık çalışanlarımız ve onların kutsal emekleridir. Ayrıca; Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Operasyonlarında hiç çekinmeden vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, devletin bağımsızlığı için görev alan hekimlerimiz ve sağlık personelimize canı gönülden minnettarlığımızı belirtirim. Bu duygu ve düşüncelerle sağlıkçı bir milletvekili olarak, insan hayatının kutsallığından taviz vermeden, fedakar, sabır ve sevgi ile mesleğini icra eden doktorlarımız ve diğer sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi. - KİLİS