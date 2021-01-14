Milletvekili Öztürk'ten GTSO'ya ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

Giresun'un ekonomik durumu ve yatırım öncelikleri konularının ele alındığı ziyarette Öztürk, yatırımları ve iş dünyasının taleplerini yakinen takip ettiklerini söyledi.

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'ne değinen Öztürk, 47 kilometrelik uzunluğa sahip çevre yolunun bugünkü rakamlar ile 500 milyon dolara mal olmasının beklendiğini aktardı.

Öztürk, 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinin yaralarının sarılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmekte ve üç bakanımız da Dereli, Doğankent ve Çaldağ başta olmak üzere sel afetinden mağdur olan vatandaş ve yörelerimiz ile ilgilenmektedirler. Giresun İl Özel İdaresi'nin yeniden yapılanması ve borç ödeme süreci de planlı bir şekilde sürmekte, bu doğrultuda 2021 yılında borç yapısının temizlenmesini öngörmekteyiz."

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise Giresun'a demir yolu ulaşımının iki projede değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Erzincan-Gümüşhane-Tirebolu Projesi gündem dışına itilmemeli ve güzergah bu doğrultuda olmalıdır. Samsun-Sarp demiryolu projesi ise sahile entegreli bir şekilde etüt çalışmaları başlatılmalıdır. Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize ve Artvin'i kapsayan yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek demiryolu projesi, ülkemiz ve bölgemizin lojistiğine ciddi katkı sağlayacağı göz ardı edilmemelidir." dedi.

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin yatırım kararı alınarak çalışmaların başlatılması gerektiğini vurgulayan Çakırmelikoğlu, bu projenin sadece bir ulaşım aksı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ticari ve sosyal alan kazanımları olacağını aktardı.

Çakırmelikoğlu, Giresun-Dereli yolunda devam eden tünel ve yol iyileştirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, ayrıca Dereli-Şebinkarahisar yolu iyileştirme projesinin de 2021 devlet yatırım programına alınması gerektiğini ifade etti.

Ziyarette GTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hakan Güngör, Halit Aydın, Ergin Kılıçaslan, Eyüp Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin