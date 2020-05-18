Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da maske üreten fabrikaları ziyaret etti AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üreten fabrikaları ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üreten fabrikaları ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üreten fabrikalarda incelemede bulundu.

Çalık, bu kapsamda üretim yapan Baykanlar ve Taha Tekstil fabrikalarını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentte bulunan fabrikaların maske üretiminde Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde haftalık 40 milyon maske üreterek sağlığın korunmasını, tedbirin alınmasını sağlayan Taha Tekstil'e LC Waikiki'ye bütün milletimiz adına teşekkür ediyorum. Maske üretiminde en önemli merkezlerden bir tanesi Malatya. Cumhurbaşkanımızın davetiyle, 'Biz bize yeteriz' kampanyasıyla 'herkes iyi olmayı hak ediyor' deyip, LC Waikiki bütün vatandaşlarımızın ücretsiz maskeye erişmesi için Cumhurbaşkanımızın çağrısına ilk olarak 'evet ben üretiyorum' dedi. Türkiye'de günlük 2 milyon maske üretmeye başladılar. Sonrasında alınan tedbirlerin sıklaştırılmasıyla birlikte Malatya ve onların tedarikçileri dahil olmak üzere üretimlerine daha da hız verdi. Vatandaşlarımızın maske takma oranı ve maske ihtiyacı yükseldikçe LC Waikiki ürettiği maske sayısını artırdı. Küçük ailesine, bu üretimi sağlayan bütün yöneticilerimize ve çalışan bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Malatya'da 16 firmanın maske üretimi gerçekleştirdiğini aktaran Çalık, vaka sayılarının azalmasının en önemli sebeplerinin insanların kurallara uyarak taktığı maskeler olduğunu belirtti.

Fabrikalarda çalışan personellerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Çalık, "Üretim yapanları canı gönülden kutluyorum. Özellikle çalışan arkadaşlarımızın sosyal mesafelerini korumaları, tedbirlerini almaları konusunda gösterdikleri hassasiyet, içeriye girerken günlük sık sık ateş ölçümlerinin yapılması ve firmalarımızda hiç vakaya rastlanmamış olması da firmalarımızın bu işi ne kadar ehemmiyetle, özenle yaptıklarının çok önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çalık, vatandaşlara normalleşme döneminde çağrıda bulunarak maske, sosyal mesafe ve evde kalma tedbirlerinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA