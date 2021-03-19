Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

19.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:30

Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

İSTANBUL - Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yaşar hakkında 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Mert Yaşar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Yaşar'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan Yaşar'ın tensip zaptı ile tahliye edildiği bilgisine de ulaşıldı.

Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi
Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi
Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi
Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs ile ilgili iddianame kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:35:09. #1.16#
title