Milletvekili Özkan'dan 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Soma ilçesinde, 23 Nisan'da doğan çocukları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Soma ilçesinde, 23 Nisan'da doğan çocukları evlerinde ziyaret etti.

Milletvekili Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yanı sıra doğum gününü de kutlayan Somalı 3 çocuğa sürpriz yaptı.

Ziyaretlerde pasta kesilirken, çocuklara hediyeler verildi.

Kaynak: AA