Milletvekili Özhaseki'den Kurban Bağışı

AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Milletvekili Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'le birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan kurban bağışı çadırına gelerek hem kendisi hemde eşi Neşe Özhaseki adına birer kurban bağışında bulundu.

Bağışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağışı faaliyetinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Türk halkının her dönemde mazlumlara kucak açtığını vurgulayan Özhaseki, "Ülke olarak her dönemde yurt dışındaki kardeşlerimize destek olmaya çalıştık. En büyük desteği veren de yine bizim ülkemiz. Bu millet zamanında sahtekar vakıflara, kendini hoca diye tanıtan sahtekarlara kanarak binlerce kurban verdi. Bundan da çok ağzı yandı. Burada böyle bir sıkıntı yok. Bu işi en önemli kurumlarımızdan birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı yürütüyor. Kurbanlarımızı gönül rahatlığıyla veriyoruz." diye konuştu.