Milletvekili Özen'den İnegöl'e ziyaret
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Milletvekili Özen'den İnegöl'e ziyaret

Milletvekili Özen'den İnegöl'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İnegöl ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İnegöl ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi'ne gerçekleştiren Milletvekili Refik Özen, ardından Başkan Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile şehrin ticari hayatı ve ekonomik gelişmeler üzerine istişareler yapıldı. Ardından İnegölspor tesislerinde kulüp yöneticileri ziyaret edildi. Heyet daha sonra Cerrah Mahallesini ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluşan heyet, devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Vatandaş ziyareti sonrası heyet, Rumeli Kültür Derneğini ziyaret ederek, burada dernek yöneticileri ve üyeleriyle buluştu. Günün son ziyareti Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonuna yapıldı. - BURSA

Milletvekili Özen'den İnegöl'e ziyaret
Milletvekili Özen'den İnegöl'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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