Milletvekili Özen: "Bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli"
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Milletvekili Özen: "Bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli"

Milletvekili Özen:
09.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:49

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen, Türkiye'de muhalefet anlayışının, "İyi bir hizmet yapılsa da eleştirelim" mantığı üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli" eleştirisinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen, Türkiye'de muhalefet anlayışının, "İyi bir hizmet yapılsa da eleştirelim" mantığı üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli" eleştirisinde bulundu.

Yaklaşık 2 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretleriyle Türkiye'nin çok başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve bu mücadelenin dünyada örnek gösterildiğini dile getiren Özen, ancak muhalefetin bu sürecin iyi yönetilmesinden çok memnun olmadığını dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin, Saray düzeninin sonu geliyor. O son, Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin sonunu getirecek" sözleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" sözlerini anımsatan Özen,"Şu bir gerçek ki rahmetli Adnan Menderes ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak kaderi bu milletin adamları olmalarıdır. Birini şehit eden bu zihniyete sahip o dönemin köpekleri Türk demokrasi tarihine maalesef kara bir leke sürdüler. O dönem kendi adamına sahip çıkamayan bu millet senelerce bunun acısın yaşamıştı. Şimdi yine kendi içinden çıkan bir milletin adamına bu millet nasıl sahip çıkılacağın 15 Temmuz gecesi gösterdi" dedi.

"Bilinç altındaki düşüncelerini zaman zaman ortaya koymaya çalışan bu muhalefet zihniyetine küçük bir tavsiyemiz, milletin bu iradesini bir daha test etmesinler deriz. Yazık olur" diyen özen, milletin 18 yıldır bu muhalefet anlayışına en güzel dersi sandıkta verdiğini vermeye devam edeceğini aktardı. Türkiye'nin kaliteli bir muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu anlatan özen, "Çünkü bizdeki muhalefet anlayışı virüsten de tehlikeli. Yani virüsü hamdolsun atlatıyoruz inşallah en kısa sürede de temizleyeceğiz ama virüsten tehlikeli bu muhalefet anlayışını nasıl temizleyeceğiz onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

Şehir hastaneleri

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en büyük hayalim" dediği şehir hastaneleri projesini de sürekli eleştirdiğini dile getiren Özen, şunları söyledi: "Ancak başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere onun peşindeki zihniyet, sürekli eleştirdikleri şehir hastanelerini bugün gelinen noktada eleştirmediklerini iddia edecek düzeydeler. Sağlık alanında ABD, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan tabloları hep beraber görüyoruz. Tırlar içinde cesetler bulundu, toplu mezarlar kazıldı. 'Dünya devi' olarak nitelendirilen ülkelerin ne kadar aciz duruma düştüğünü gözlemliyoruz. Hamdolsun Türkiye'de bunların hiçbiri yaşanmadı."

Yerlilik vurgusu

Refik Özen, salgın sonrası yeni bir sürece girildiğini, savunma sanayii alanında yüzde 75 oranında yerlilik oranını yakalayan Türkiye'nin sağlık sektöründe de inanılmaz işler başardığını aktararak, "14 günlük bir çalışma süreciyle solunum cihazlarını üretip dünyaya sunabilen bir potansiyele, bilgi birikimine sahibiz. Bizim tıbbi cihazlar, ilaç ve serum konusunda da yerlilik konusunda savunma sanayiinde olduğu gibi üst seviyelere çıkmamız lazım. Aşı ve ilaç konularında dışa bağımlılığımızı azaltıp yerlilik oranını arttırmalıyız. Cumhurbaşkanımız da bu konuda ısrarlı. Bu alanda da olumlu gelişmeler var" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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