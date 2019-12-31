Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret
Haberler » Güncel » Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Haber

Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.

31.12.2019 00:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:50
Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.


Milletvekili Özel'in SDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyarette, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Memur - Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, AK Partili önceki dönem Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi de yer aldı.


Yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Özel, yaralılar ile ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler