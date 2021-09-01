Milletvekili Özdemir'den İncetoprak'a tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Özdemir'den İncetoprak'a tebrik

Milletvekili Özdemir'den İncetoprak'a tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak'ı tebrik etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Adnan İncetoprak'ı tebrik etti.

Milletvekili İsmail Özdemir mesajında; "Sayın genel başkanımızın takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Rabbimizden; Milliyet.i Hareketin sevdamız olan Kayseri'deki gayretini ve başarısını artırmasını, Cumhur İttifakı'nın milletimiz için üstlendiği büyük sorumlulukta muvaffakiyetini bizlerden esirgememesini temenni ederek selam ve satgılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milletvekili Özdemir'den İncetoprak'a tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:23:01. #1.16#

title