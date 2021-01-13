Milletvekili Özdemir'den, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ziyaret
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Milletvekili Özdemir'den, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ziyaret

13.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:04
Milletvekili Özdemir'den, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette Özdemir, Batman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şevki Taş'tan kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Batman esnafına sağlanan imkanlardan dolayı kooperatif yönetimine teşekkür eden Özdemir, şöyle konuştu :

"Pandemi sürecinde devletimiz ve hükümetimiz esnafının yanında yer alarak bu süreçte esnafına kredi imkanlarıyla sizler aracılığıyla destek oldu. Bizler her zaman siz esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız."

Özdemir, daha sonra Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 16:08:05. #1.15#
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