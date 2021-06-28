Milletvekili Özdağ, çocuğa yönelik istismar suçlarında beyanın somut delil olarak kabul edilmesini istedi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4. Yargı Paketi düzenlemesinde katalog suçlara somut delil şartının getirildiğini belirterek, çocuğa yönelik istismar suçlarının katalog suçlar kapsamından çıkarılmasını ve beyanın, somut delil olarak kabul edilmesini istedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4. Yargı Paketi düzenlemesinde katalog suçlara somut delil şartının getirildiğini belirterek, çocuğa yönelik istismar suçlarının katalog suçlar kapsamından çıkarılmasını ve beyanın, somut delil olarak kabul edilmesini istedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin zirveye çıktığı bir dönemden geçildiğini, bu durumun Meclis'i daha etkin önlemler almaya zorlaması gerektiğini vurguladı.

4. Yargı Paketi çerçevesinde TBMM'ye sunulan düzenlemenin, çocukları korumasız hale getiren bir boyut içerdiğini savunan Özdağ, çocuğun cinsel istismarının katalog suçlar arasında olduğunu, bu düzenlemede katalog suçlarda somut delil şartının getirildiğini aktardı. Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu durum diğer suçlar söz konusu olduğunda olumlu bir adım olarak görülebilir ancak çocuğa yönelik cinsel istismar ve saldırılarda, çocuğun saldırının farkına varmasının, eylemin bir istismar olduğunu anlamasının bile zaman aldığı bilinmektedir. Bu suçta somut delil aranması çocuğu koruyacak değil, saldırganı koruyacak bir önleme dönüşmektedir. Cinsel istismar suçlarında çocuk, istismara uğradığını travma etkisiyle geç beyan etmiş olsa bile beyan somut delil olarak kabul edilip tutuklama kararı verilebilmelidir."

Öte yandan Özdağ, "ekonominin kötü yönetildiğini, tarihin en ağır krizlerinden birisinin yaşandığını" iddia etti.

Ekonomik krizi aşma umudunu yitirmiş onlarca insanın intihar ettiğini savunan Özdağ, durumun vahim olduğunu ve hükümetin hala israflara devam ettiğini söyledi.

Ümit Özdağ, Kanal İstanbul Projesi'nin ise "bir intihar projesi" olduğunu ileri sürdü.

Temeli atılan ve kamuoyuna Kanal İstanbul Projesi olarak aktarılan faaliyetin, bir otoyol projesinin parçası niteliğinde olduğunu belirten Özdağ, "Temeli atılan köprünün aslında sahte bir temel atma töreni olduğu ortaya çıkmıştır. Projesi 2007'de imar planına koyulmuş bu köprü, Kuzey Marmara Otoyolunun son bağlantısıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen