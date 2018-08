Milletvekili Özboyacı Yurtları Denetledi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtları ziyaret etti.

İnşaat çalışmaları devam eden yurtlar hakkında bilgi alan Özboyacı, faaliyette bulunan yurtlardaki öğrencilerle de sohbet etti. Özboyacı, yurtların öğrencilere beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğini söyledi.

KYK'nin üniversite öğrencilerinin akademik hayatlarına her alanda destek olmaya çalıştığını ifade eden Özboyacı, KYK bünyesinde öğrenciler için barınma, beslenme, burs-kredi imkanının sağlandığını söyledi.

Özboyacı, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli ve kaliteli şekilde değerlendirebilmeleri için eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de KYK bünyesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.



Konya'nın her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iddialı bir konumda olduğunu ifade eden Özboyacı, şunları kaydetti:

"Konya, devlet veya vakıf olarak toplam 5 üniversitesi ile öğrenci kardeşlerimizin öncelikli tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. KYK de ihtiyaca göre kapasitesini sürekli arttırarak öğrencilerimize her alanda hizmet vermeye gayret ediyor. Bugün KYK yurtlarında kalan öğrenciler, özellikle barınma konusunda beş yıldızlı otel konforunda hizmet alıyor. Bakanlığımız, öğrencilerin akademik hayatlarındaki başarıları hariç, hiçbir şeyi düşünmemeleri için her şey düşünülmüş durumda. Geçtiğimiz yıl KYK bünyesinde 26 bin 241 genç kardeşimize hizmet verilmiştir. Her kardeşimiz KYK bünyesinde verilen hizmetten memnun kalmıştır. KYK bu alanda sadece kendisiyle rekabet etmektedir. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılında da hizmet kalitesini daha da arttırmak için çalışmalara devam ediltmektedir."

Özboyacı, bu yıl sonundan önce toplamda 5 bin kişi kapasiteli olan iki yurdun daha tamamlanacağı müjdesini verdi.

KYK'nin sadece barınma değil her alanda öğrencilerin yanında olduğuna dikkati çeken Özboyacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"KYK bünyesindeki öğrencilere eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da eğitim veriliyor. Yıl içerisinde öğrenci kardeşlerimiz için birçok faaliyet yapılıyor. Geçtiğimiz 2017-2018 akademik yıl içerisinde akademi, kurs, atölye, sosyal-kültürel çalışmalar ve turnuvalarla alakalı bin 171 faaliyet yapılırken, bu faaliyetlerden 57 bin 480 öğrenci kardeşimiz faydalanmış oldu. İnşallah yeni dönemde de hem nitelik, hem de nicelik bakımından bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini düşünüyorum."

Ziyarerette KYK İl Müdürü İsa Araba hazır bulundu.