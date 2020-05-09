Milletvekili Osman Ören köylerde incelemelerde bulundu

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, köylerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, köylerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ören, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ve DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ile Ilısu Barajı Gölü havzasında inceleme yaptı.

Yolları baraj göleti nedeniyle su altında kalan yerleşim yerleri için yapılan yeni yolları inceleyen Ören, yetkililerden bilgi alarak eksikliklerin biran önce giderilmesini istedi.

Kalender köyündeki yol çalışmalarını da yerinde gören Ören, çamura saplanan tırın kurtarılması için girişimlerde bulundu.

Kaynak: AA