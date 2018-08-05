Milletvekili Ören, Köyleri Ziyaret Etti

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Oya ve Cevizlik köylerini ziyaret etti.

Ören, Oya ve Cevizlik'te köy halklarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla en ücra köylere bile en iyi hizmeti götürmekle yükümlü olduklarını, insanın yaşadığı her yere ulaşma gayreti gösterdiklerini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Siirtli olsun olmasın tüm hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layıktır. AK Parti olarak bizleri destekleriyle onurlandıran değerli hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu amaçla il merkezimizden en ücra mezralarımıza kadar ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Makam ve gönül kapımız tüm hemşehrilerimize her zaman açıktır."

Ören'e ziyaretlerinde AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç eşlik etti.