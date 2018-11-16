Milletvekili Ören, Gazetecilerle Buluştu

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, kentin en iyi şekilde eğitim hizmeti sunması için gerekli fiziki koşulların oluşturulduğunu söyledi.

Milletvekili Ören, beraberinde AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç ile bir kafede düzenlediği toplantıda gazetecilerle buluştu.

Siirt-Kurtalan arasındaki yol çalışmalarının hızla sürdüğünü de aktaran Ören, havalimanındaki yenileme çalışmalarında da sona gelindiğini aktardı.

Ören, kentin gelişmesinde büyük önem arz eden Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi'nde görev alacak 80 akademik personelin hazır olduğunu ve gelecek yıl bu fakülteye öğrenci alınmaya başlanacağını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yeni yerinde hizmet vereceğini dile getiren Ören, şöyle devam etti:

"800 kişilik konferans salonuna sahip Siirt Halk Eğitim Merkezi de burada hizmet verecek. Eskiden konferans salonuna sahip tek yer Halk Eğitim Merkezi'ydi. Tüm etkinlikler, programlar, okulların çalışmaları buradaki 400 kişilik salonda yapılıyordu. Şu anda Allah'a şükür ilimizde çok sayıda konferans salonu var. İlimizin her tarafı çok şükür eğitim yuvalarıyla dolu. Eğitim binası açısından önemli açığımız bulunmuyor."