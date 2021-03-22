Milletvekili Ödünç'ten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac'a ziyaret
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Milletvekili Ödünç'ten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac'a ziyaret

22.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:17
Milletvekili Ödünç'ten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac'a ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ı ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ödünç, Bursa'nın geleceği için güzel projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, bölgenin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bursa ve Ankara'da yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anlatan Ödünç, "Milletimiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Aytac da kurumun çalışmaları hakkında Ödünç'e bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy ile Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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