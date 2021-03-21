Milletvekili Ödünç, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu
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Milletvekili Ödünç, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu

21.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:19
Milletvekili Ödünç, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ödünç, AK Parti'nin gençlere verdiği önemi anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 18 yaşında seçme hakkı verilen gençlerin TBMM'ye girebildiğini vurguladı.

Milli eğitim ve yükseköğretim konularında Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Ödünç, şunları kaydetti:

"Yıllar önce öğretmen olmak için ortaokul mezunu olmak yetiyordu. Bugün Türkiye'nin eğitim fakültelerinden mezun binlerce öğrenci onlarca alanda görev yapıyor. Yeni nesil gençlik, büyük Türkiye'nin eğitim fırsatlarıyla mühendis, doktor, avukat ve mimar oluyor. Elbette bugünlere kolay gelinmedi. Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak sizlersiniz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin genç milletvekillerindenim. Bugün 43 yaşında bir milletvekili olarak sizlerin arasında AK Parti'de siyasete başladığım yıllar geldi gözümün önüne. Böyle kutlu bir davanın ve dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde olmaktan gurur duyuyorum."

Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şube Başkanı Ahmet Taha Aksoy da Milletvekili Ödünç'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Aksoy, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi olarak Türkiye'nin her yerine yetecek projelere imza attıklarını belirterek, "Üniversitelerimizde ve liselerimizde okuyan gençlerimiz ile teknoloji üretiyoruz. Sayın milletvekilimiz bugün aramıza katılarak bizlere tecrübe ve özgüven aşısı vurdunuz. Bir kere daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere neden bu kadar çok güvendiğini yaşayarak anlamış olduk. Sizlerin ağabeyliğiyle Bursa ve Türkiye için okumaya, çalışmaya ve birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödünç ve gençler, ziyaretin ardından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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