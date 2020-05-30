Milletvekili Nergis'ten pandemi süreci değerlendirmesi AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, pandemi süreci ve bu dönemde AK Parti tarafından yapılanları değerlendirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, pandemi süreci ve bu dönemde AK Parti tarafından yapılanları değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nergis, AK Parti İl Başkanlığındaki değerlendirmede, bu süreçte sağlık sisteminin ne kadar yerinde işler başardığına şahit olduklarını ifade etti.

Bazı kesimler tarafından eleştirilse de şehir hastanelerinin bu süreçte sundukları hizmetin herkesin takdirini kazandığını vurgulayan Nergis, bununla birlikte cansiperhane çalışan, evlerine gidemeyen, çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarını da unutmamak gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Nergis, onların gayretli çalışmaları sayesinde bu süreci yavaş yavaş atlatacaklarını aktardı.

Pandeminin bir süre daha devam edeceğine dikkat çeken Nergis, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yaşamaya devam edeceğiz. Karantina süreci gevşedi fakat bizim bu süreci de kontrollü davranarak atlatmamız gerekir. Vatandaşlarımız pandemi sürecinde üzerine düşeni yapıyor. Bayram günlerinde de böyle idi. Vatandaşlarımız üzerine düşen görevleri yaptı. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: AA