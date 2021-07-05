Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek"

AK Parti Kayseri Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Avukat Hülya Nergis; Kayseri Şeker'e gelerek, Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Avukat Hülya Nergis; Kayseri Şeker'e gelerek, Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, bir süre Başkan Akay ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Şeker'in yaklaşan Kampanya dönemi, devam eden ARGE çalışmaları, çiftçi odaklı projeleri ve sektörün genel durumu hakkında Başkan Akay'dan bilgiler aldı. Kayseri Şeker'in sürekli gelişerek büyüdüğünün altını çizen Nergis, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yaklaşan genel kurulu nedeniyle de Başkan Akay'a başarılar diledi. Nergis, Kayseri Şeker'in ufkunun açık olduğunu da belirterek, "7 Temmuz'da yapılacak Genel Kurul'da ben Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum, sürecin herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kayseri Şeker artık Türkiye ölçeğinde 6 ili kapsayan yapısıyla, oldukça devasa bir kuruluş. Bu manada bu 6 ilimize ve üreticilerine bereketli bir dönem diliyorum. İnşallah Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek, ben öyle görüyorum. Bugün Değerli Başkanımız bize, Kayseri Şeker ile ilgili gayet güzel bilgiler verdi, oldukça mutlu oldum. Ben Kayseri Şeker'in ufkunun açık olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Ben sayın vekilimize buraya kadar nezaket buyurup teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabi bu vesile ile kendilerine sektörümüz ve Kayseri Şeker'in gelişimi hakkında çeşitli bilgiler arz ettik. İnşallah bazı sorunların çözümü noktasında da kendisi bizlere yardımcı olacağının sözünü verdi. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, yaptığı çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı