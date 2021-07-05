Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek"

Milletvekili Nergis: 'Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Avukat Hülya Nergis; Kayseri Şeker'e gelerek, Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve Türkiye-Ürdün Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Avukat Hülya Nergis; Kayseri Şeker'e gelerek, Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, bir süre Başkan Akay ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Şeker'in yaklaşan Kampanya dönemi, devam eden ARGE çalışmaları, çiftçi odaklı projeleri ve sektörün genel durumu hakkında Başkan Akay'dan bilgiler aldı. Kayseri Şeker'in sürekli gelişerek büyüdüğünün altını çizen Nergis, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yaklaşan genel kurulu nedeniyle de Başkan Akay'a başarılar diledi. Nergis, Kayseri Şeker'in ufkunun açık olduğunu da belirterek, "7 Temmuz'da yapılacak Genel Kurul'da ben Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum, sürecin herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kayseri Şeker artık Türkiye ölçeğinde 6 ili kapsayan yapısıyla, oldukça devasa bir kuruluş. Bu manada bu 6 ilimize ve üreticilerine bereketli bir dönem diliyorum. İnşallah Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek, ben öyle görüyorum. Bugün Değerli Başkanımız bize, Kayseri Şeker ile ilgili gayet güzel bilgiler verdi, oldukça mutlu oldum. Ben Kayseri Şeker'in ufkunun açık olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Ben sayın vekilimize buraya kadar nezaket buyurup teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabi bu vesile ile kendilerine sektörümüz ve Kayseri Şeker'in gelişimi hakkında çeşitli bilgiler arz ettik. İnşallah bazı sorunların çözümü noktasında da kendisi bizlere yardımcı olacağının sözünü verdi. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, yaptığı çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)

Milletvekili Nergis: 'Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek'
Milletvekili Nergis: 'Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek'
Milletvekili Nergis: 'Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seray Kaya Taner Ölmez Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:04:32. #1.16#

title