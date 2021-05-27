Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret

Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis'in Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis'in Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

Ahlat Belediyesine gelen Milletvekilli Nasır'ı belediye girişinde Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Daha sonra Başkan Çoban'ın makamına geçen Milletvekili Nasır ve berberindekiler, burada bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

Başkan Çoban, ilçede yaptıkları ve hayata geçecek projeler hakkında kısa bir brifing sundu.

Daha sonra Başkan Çoban, ziyaret anısına Milletvekili Nasır'a Ahlat bastonu hediye etti.

Milletvekili Nasır buradaki ziyaretinin ardından Adilcevaz ilçesine hareket etti. - BİTLİS

Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret
Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret
Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Oğuzhan Koç Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Nasır'dan Başkan Çoban'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:50:21. #1.15#

title