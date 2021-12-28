Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesirli gençleri vizyon projelerle buluşturacak

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, sosyal medya hesaplarında gençlere yönelik bir kampanya başlattı.

Canbey'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Canbey, Twitter hesabından "Sevgili gençler. Vizyon projelere sizlerle gitmek istiyorum. Her ay memleketimizden 3 gencimizle önemli yerleri ziyaret edeceğiz." mesajını paylaştı.

Paylaşıma arkadaşlarını etiketleyen gençler arasından kura ile belirlenecek 3 kişi ile 3 Ocak 2022'de Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edeceklerini, sonuçların 1 Ocak'ta açıklanacağını duyuran Canbey, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlarla yeni bir projeye start verdik. Her ay 3 genç kardeşimizle vizyon projelerimizi ziyaret edeceğiz. İlk durağımız; 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan, televizyon, radyo ve medya kuruluşları ile haber leşme operatörlerine hizmet sağlayan, estetik güzelliği ve eşsiz şehir manzarası ile tadına doyulmayan Çamlıca Kulemiz. Devamında da birbirinden güzel ziyaretler bizi bekliyor olacak. Gençlerimiz takipte kalsın. Birlikte bomba gibi programlar yapacağız inşallah."

Duyurusunun ardından gençlerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Milletvekili Canbey, "Tüm genç kardeşlerime ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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