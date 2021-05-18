Milletvekili Muhammed Avcı, Rize'de devam eden yatırımları yerinde inceledi

AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize'de devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize'de devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Avcı, beraberinde Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile birlikte devam eden yatırımların saha çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak yetkili kişilerden bilgi aldı.

Avcı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, mega projelerin devam ettiğini belirterek, "Rize-Artvin havalimanı çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanmış olacağız" dedi.

İyidere Lojistik merkezin Rize'ye kazandırdıkları en stratejik önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"İkizdere'de taş ocağı ile ilgili ortaya çıkan problemlerin çözülebilmesi için milletvekilleri olarak bizler, teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle orada yaşayan yerli halkı doğru bilgilendirmek noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Dışarıdan gelen ve o bölgeyi sabote etmeye çalışan, vermiş olduğu yalan yanlış bilgilerle bölge insanının yanlış kararlar almasını sağlamaya çalışan kişilerinde verdikleri bilgileri bir taraftan ayıklamaya düzeltmeye çalışıyoruz."

Avcı, diğer taraftan şehir hastanesinin de ihalesini sene sonunda gerçekleştirmiş olacaklarını belirterek, "Buda şehrimiz için önemli bir proje. Ayder Yaylası'nın asli kimliğine kavuşması için bir taraftan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısacası Rize'nin bütününde yapmış olduğumuz çok yoğun çalışma trafiğimiz var ve bu çalışmaları da inşallah en kısa sürede tamamlamış olacağız. Nihayetinde bu yatırımlar tamamlandığında Rize kazanacak ve hepimiz kazanmış olacağız." diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kentsel dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, hedefledikleri takvime göre şuanda ilerde olduklarını belirtti.

Bir ay içerisinde de bir bölümünden temel atmaya başlayacaklarını dile getiren Metin, "Orada bulunan esnafımıza da dükkanlarını biran önce verebilmek için azami bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal