Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitinginin muhteşem geçtiğini belirterek, "Gaziantep bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Pazar günü Gaziantep'teki sandıklarda Ak Parti oy patlaması yapacak" dedi.

Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Şahinbey Sanayi Sitesi, Cengiztopel ve Vatan mahalleleri ile taksi duraklarını ziyaret ederek, esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Pazar günü yapılacak seçimlerde Ak Parti ve Cumhur İttifakı'na destek isteyerek, "Cumhurbaşkanlığı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, güçlü bir Meclis için de Ak Parti'ye oy vermenizi istiyoruz" diye konuştu.

"Gaziantep'in desteği bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti listesinden milletvekili adayı olan BBP'li İhsan Kaya ile birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep mitingine 150 bin kişilik rekor bir katılım sağlandığı için Gaziantep halkına teşekkür etti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Gaziantep'in her zaman AK Parti'ye tam destek verdiğini kaydeden Erdoğan, "Gaziantep'in desteği bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Gaziantep tarihinin en kalabalık mitingi gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki Gaziantep bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Pazar günü Gaziantep'teki sandıklarda AK Parti oy patlaması yapacak. Sandıklar açıldığında Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak" dedi.

16 yılda Gaziantep'e 30 katrilyonluk yatırım

Gaziantep'e yapılan yatırımlara da değinen Milletvekili Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Gaziantep aynı zamanda tüm bölgenin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, Türkiye de doğru yolda ilerler. Son 16 yılda Gaziantep'e 30 katrilyon yatırım yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kazandırdık. Eğitimde 10 bin 500 yeni derslik inşa ettik. Şimdi eski stadın yerini de Millet Bahçesi yapıyoruz. Gaziantep'i hızlı trenle, tüm Türkiye'ye bağlayacağız. Gaziray'la günlük 100 bin yolcu taşınacak. İnşası süren Gaziray inşallah önümüzdeki yıl sona erecek. Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız. Sağlıkta 76 tesis inşa ettik. Gaziantep'e şimdi büyük bir şehir hastanesi yapıyoruz. Gaziantep'e 34 sağlık tesisi daha yapacağız. Gaziantep Havalimanı'nı yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz"şeklinde konuştu. - GAZİANTEP