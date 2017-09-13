Milletvekili Maviş'ten Yatırım Açıklaması

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde beş ayrı alanda yatırımların hayata geçirildiğini bildirdi.



Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yıl sonu itibarıyla ev ve iş yerlerine doğalgaz akışının sağlanacağını ifade etti.



İlçenin ihtiyaçlarından biri olan yeni adliye binasıyla ilgili olarak gerekli adımların atıldığını vurgulayan Maviş, eski cezaevinin bulunduğu alana yeni adliye binasının yapılacağını kaydetti.



Maviş, ilçe sınırları içerisinde yer alan Sorkun Şelalelerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tabiat anıtı olarak ilan edildiğini anımsatarak, söz konusu alanın ilçenin turizmine ivme kazandıracağını belirtti.



İlçede, 17 milyon lira maliyetle 16 derslikten oluşan yeni bir İmamhatip Lisesi binası inşa edileceğini bildiren Maviş, okul binasının yanında ise 100 kız, 100'de erkek öğrenci kapasiteli iki yurt binası yapılacağını dile getirdi.



Köy yollarının asfaltlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğine işaret eden Maviş, şunları kaydetti:



"Tüm köy grup yollarımızın asfaltlanması için seferberlik başlattık. Bu bağlamda 2017 yılı hedefi olarak Gerze ilçemizde şu an 8 kilometresi astarlı olmak üzere toplam 33 kilometrelik köy grup yollunun asfaltlanma çalışması tamamlandı. Gerzeli hemşehrilerimize hayırlı olsun."