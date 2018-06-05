Milletvekili Köktaş'tan Vezirköprü'de İftar

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş tarafından Vezirköprü ilçesinde iftar verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Vezirköprü Teşkilatı üyeleri ve davetliler katıldı.

Milletvekili Köktaş, yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine işaret ederek, "Vezirköprü'ye ne zaman ses ver dediysek, her zaman en güçlü sesi verdiniz. Vezirköprü, şimdi güçlü bir ses daha istiyoruz sizden. Bugüne kadar ne yaptıysak sizlerle, milletimizle birlikte başardık. Bundan sonra da sizlerle başarıp hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Önemli bir kararın arifesinde olduklarını belirten Köktaş, şöyle devam etti:

"Aslında siz bu kararı 16 Nisan 2017 tarihinde referandumla oyladınız. Biz dedik ki, başbakanlık müessesini kaldıralım, güçlü meclis ve güçlü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kuralım ve 18 yaşında seçme hakkı kazanmış gençlerimize seçilme hakkını da verelim diye size müracaat ettik. Sizler de yüzde 78 oranında büyük bir destekle bunu kabul ederek en güçlü sesi verdiniz. Vezirköprü karakolda doğruyu söyleyip, mahkemede şaşmaz. Şimdi irili ufaklı birkaç parti bir araya gelmiş, Vezirköprü'nün şaşacağını düşünüyor. 'Vezirköprü yine ses ver' dediğimizde en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve partisini destekleyecektir."