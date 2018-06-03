Milletvekili Köktaş'ın İftar Davetine Yoğun Katılım

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş tarafından Çarşamba Irmaksırtı Mahallesi'nde bulunan baba ocağında Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programı Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mahallesinde bulunan evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Kur-an'ı Kerim okunması ve yemek duası yapılmasının ardından davetliler oruçlarını açtılar.

"Ülkenin refahı için gece-gündüz durmadan çalışıyoruz"

İftar programı sonrasında konuşan ve 24 Haziran seçimlerine değinen Milletvekili Köktaş, "Köktaş ailesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımıza icabet ettiniz, bizleri şereflendirdiniz, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bugün burada mübarek Ramazan ayının manevi havasını birlikte idrak etmenin manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte geçtiğimiz yıl Ramazan ayı içinde yine burada bir araya gelme imkanı bulmuştuk. O dönemki iftar programımız 2 gün olarak yapmıştık. Bu yıl 24 Haziran seçimlerinden ötürü bir güne düşürmek zorunda kaldık. Çünkü sahada çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu süreci iyi kullanmamız gerekiyor. Bizler ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Burada huzur ve güven içinde iftarlarımızı yapıyor oruçlarımızı açıyor, ibadetlerimizi yapıyoruz. Fakat silah seslerinin altında ibadetlerini yerine getirmeye çalışan dünyanın farklı farklı yerlerinde birçok Müslüman kardeşimiz var. Rabbim onlara da kolaylıklar versin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğun gibi, Ramazan Bayramına da kavuştur diyorum, bizi size sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen iftar programlarına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilli Orhan Kırcalı, Milletvekili Adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Bekir Keleş, askeri erkan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit aileleri, iş adamları, il ve ilçe ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, iş adamı dernekleri, işçi ve memur sendikaları, esnaf ve sanatkarları meslek odaları, spor dernekleri, vakıflar hemşehri ve engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar, yerel ve ulusal medya ile internet medyası temsilcileri katıldı. - SAMSUN