Milletvekili Köktaş: "Hedeflerimize Daha Rahat Ulaşacağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir aşama olacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah 24 Haziran seçimlerinden zafer ile çıkarak gireceğiz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri çalışmaları kapsamında Bafra ilçesinde bir dizi programlar gerçekleştirdi. Bafra Din Görevlileri Derneği ve Çiftçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek yönetimleri ve üyeleri ile bir araya gelen Milletvekili Köktaş, ilçede esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluştu. Milletvekili Köktaş, gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek 24 Haziran seçimleri için Bafralılardan destek istedi.

"İstikrar sürsün, Türkiye büyümeye devam etsin"

AK Parti'nin 2002'den beri ülkesine ve vatandaşa hizmet anlayışı ile bu günlere kadar geldiğini belirten Milletvekili Köktaş, "Bu geçen zaman içinde ülkemiz ekonomisiyle, dış politikasıyla, iç huzuru ve kardeşliğiyle geleceğe ve hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Ülkemizin bu varlıkları kolay olmadı tabi. İçeriden, dışarıdan ülkemizi hedef alan her türlü düşmanlığa karşı milletimiz ile birlikte dimdik durduk. Şimdi yeni bir yola girmiş bulunuyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir aşama olacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inşallah 24 Haziran seçimlerinden zafer ile çıkarak gireceğiz. Önümüzdeki bu süreçte Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bu ittifak milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay-yıldızlı bayrakları bir göreyim, ay-yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Bu aziz millet meydanlarda, ezana, bayrağa, demokrasiye, sahip çıkarak hainlere diz çöktürdü. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermedi. Fakat ülkemizin ilerlemesini, ayağa kalkmasını istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Şimdi de ekonomik kriz üreterek, finansal kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. İnşallah bir kez daha aziz milletimiz 24 Haziran'da bütün oyunlarını başlarına geçirecek. İstikrar sürsün, Türkiye büyümeye devam etsin" diye konuştu. - SAMSUN