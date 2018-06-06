Milletvekili Köktaş: "Durmak Yok, Yola Devam"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Samsun 24 Haziran'da yine durmak yok, yola devam diyerek, abudik gubidik işler yapanlara prim vermeyecektir. Yine istikrarına ve istikbaline sahip çıkacaktır" dedi.

Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirdi. Milletvekili Köktaş yaptığı konuşmalarda, "AK Parti iktidarın önce, eski düzen de ne vardı, milletimiz bunu çok iyi biliyor. Eskiden vesayet vardı, krizler vardı, darbeler vardı, yoksulluk, yolsuzluklar vardı. Siyasi koalisyonların verdiği belirsizlikler yüzündün Türkiye ve milletimiz kaybetti. Fakat 2002 yılında milletimizin içinden çıkan AK kadrolar göreve geldiği günden itibaren yatırım dedi, proje dedi, hizmet dedi ve dev çalışmalara imza attı. İstikrardan, büyümeden, kalkınmadan, milletin yüzünü güldüren başarılardan rahatsız olanlar şimdi çıkmış ne diyorlar, şunu satacağız, bunu sökeceğiz. Bunlar 16 yılda yapılanları, 16 günde satar bitirirler. Bugüne kadar bir dikili ağaçları olmamış, ülkeye bir çivi çakmamışlar, milletin hizmetine sunulan, millet için yapılanları kapatacaklar, satacaklar, sökecekler. Kendileri söylüyor bunları. Kurmuşlar bir ittifak 40 yıl düşünseniz bir araya gelmez denilen partiler, isimler bir araya gelmişler. Açık açık diyorlar ki eski düzene geri döneceğiz. Çok şükür 16 yıldır milletimizle aramıza kimseyi sokmadık, milletimizle kurduğumuz gönül bağına kimse zarar veremedi çünkü AK Parti milletin içinden çıkan kadroların oluşturduğu partisidir, milletin partisidir. Bizim istikametimizi millet belirler. Biz siyasetçi yalnızca milletle beraber yapar, millet için yaparız. Eminim ki Samsun 24 Haziran'da yine durmak yok, yola devam diyecek. 24 Haziran'da bu abudik gubidik işler yapanlara prim vermeyecek. Yine istikrarına ve istikbaline sahip çıkarak ülkemiz için yeni bir başlangıcın kapılarını sonuna kadar açacaktır diyorum. 18 Haziran 2018 Pazartesi Samsun'a gelecek olan milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'te Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN