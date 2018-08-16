Milletvekili Köktaş Boykota Destek Verdi, Yerli Telefon Aldı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan malı akıllı telefonları boykot çağrısının ardından Samsun'da akıllı telefon üretimi yapan bir yerli markanın başlattığı kampanyaya tablet ve cep telefonu alarak destek verdi.

Samsun'da kurduğu fabrikası ile yeni nesil, yerli teknoloji markası Reeder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan malı akıllı telefonları boykot çağrısının ardından kampanya başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" açıklamasını hatırlatan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun'da üretimi yapılan firmanın "İpone'unu getir, Türk markası Reeder telefonu götür" kampanyası ile harika bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan firmanın üretim yapıldığı fabrikayı Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Köktaş, kendisi de kampanyaya destek vererek yerli marka tablet ve cep telefon aldı.

Amerika ile Türkiye arasında çıkan ekonomik krizden dolayı önce Amerika'nın Türkiye'de uygulamış olduğu gümrük vergilerine karşılık mütekabiliyet esasıyla Türkiye'nin de ABD'nin yaklaşık 50 ürününe vergileri arttırdığını ifade eden Milletvekili Köktaş, "Bu ürün kalemleri arasında bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolarlık harcama yaptığımız Apple marka cep telefonları İpone önemli yer tutmuştur. Son 1 yıl içinde Samsun Tekkeköy ilçemizde kurulmuş olan yerli mühendislerin, yerli teknolojileri ile birleştirdiği reeder marka tablet ve yanında kendi markası olan cep telefonları piyasaya sürmeye başladı. Biz de bu yerli ürünümüz olan reeder markasının yapmış olduğu kampanyaya ilk günden itibaren reeder tablet ve telefonlarımızı alarak katıldık. Yerli üretim, yerli mühendislik tasarımı olan bu telefonu İpone kullanan herkesin kullanmasını arzu ve tavsiye ediyoruz. Bu anlamda kendi ürettiğimiz ürünlere sahip çıkmadıkça, onların katma değerlerini arttırmadıkça, dışa bağımlılığımız devam ettikçe, Türkiye'nin başına böyle ekonomik yaptırımlar gelmesi kaçınılmazdır" dedi. - SAMSUN