Milletvekili Koçer ve Başkan Fadıloğlu Esnafı Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 8 Şubat Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, sorulan tüm soruları yanıtlayıp ve hükümet tarafından yürütülen çalışmaları anlattılar.

Her fırsatta halkın içinde olan ve sorunlarına ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Koçer ile 8 Şubat Mahallesi'nde esnaf dükkanlarını gezen Fadıloğlu, her esnafla ayrı ayrı ilgilendi. Koçer ile Fadıloğlu, gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirirken, mahalle esnafı da Koçer ile Fadıloğlu'nu işyerlerinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Esnaf mutluysa millet de mutludur"

Esnafın sorunlarını çözüm odaklı çalışmalarla aşacaklarını ifade eden Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine ilişkin konuştu. Birlikten kuvvet doğacağını anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı. Fadıloğlu, "Esnaf toplumu yansıtır. Bir yerde esnaf mutluysa orada millet de mutludur. Çünkü alışveriş yapılıyordur.Milletin nabzını en iyi esnaf tutar. Hepimizin sıkıntıları var, esnafımızın da sıkıntıları var biliyorum. Ancak bunları hep birlikte sırt sırta vererek aşacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye için bir dönüm noktası"

Hükümetin esnafa yönelik çok önemli projeler uyguladığını söyleyen Milletvekili Nejat Koçer, esnafın durumunu iyileştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. Koçer, "Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye güçlü bir destek verilmesini bekliyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin seçimden güçlü çıkması gerekiyor. 24 Haziran'ı Türkiye için bir dönüm noktası olarak görülebilir. Barış, huzur ve istikrar adına Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın güçlü olması gerekiyor. AK Parti'nin Meclis'te güçlü olması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP