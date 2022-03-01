Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen programda liseli gençlerle buluştular. Gençler Doğada Buluşuyor Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, gün boyunca macera dolu etkinliklere katıldılar.

Gençler Doğada Buluşuyor Projesi kapsamında her yıl binlerce öğrencinin yararlandığı Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda, heyecan ve macera dolu etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Abdülkadir Konukoğlu Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp programında gençlerle buluşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, liseli gençlerle koyu bir sohbet gerçekleştirdiler.

Gençlerimiz için çok değerli bir alan

Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen faaliyetler esnasında katılımcı öğrencilere seslenen AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nın gençler için çok değerli bir alan olduğunu söyledi. Milletvekili Koçer, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekip arkadaşlarını, gençlerimize verdikleri büyük önem ve yapmış oldukları kıymetli çalışmalardan dolayı gönülden kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, tüm gençlerimiz için çok değerli bir alan. Burada gençlerimiz doğa ile buluşurken, bir yanda da sportif faaliyetler ve macera dolu etkinliklerle bir araya geliyorlar. Tüm gençlerimizin bol bol moral ve enerji depolamalarını temenni ediyorum. Gençlerimize yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Gençlerimizin fikirlerine büyük önem veriyoruz

Genç öğrencilere etkinlikler esnasına eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğlence dolu faaliyetlere verilen molalarda gençlere tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi. Başkan Fadıloğlu, "Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Hepiniz yoğun bir tempoda ders çalışıyorsunuz. Verdiğiniz küçük molalarda bu tip ortamlarda sizleri ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Gençlerimizin fikirlerine büyük önem veriyoruz. Onların önerileriyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yoğun programları arasında bizlere zaman ayıran Sayın Milletvekilimizle sizleri burada ziyaret etmek istedik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizleri bu alanlarda daha çok görmeyi arzu ediyoruz. Hepinize, akademik ve sosyal hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP