Milletvekili Koçer'den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tutulan oruçların bedenleri dinlendirdiği, manevi iklimin ruhlarımızı beslediği bir Ramazan daha geride kaldı. Sofralarımızı ve gönüllerimizi, sevdiklerimize ve ihtiyaç sahiplerine açtığımız Ramazan'ın ardından yeni bir bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan'da yapılan iyilikler yalnızca bir insanın bir insana yaptığı yardım değil, tüm toplumda vücut bulan yardımlaşma ruhudur. Bayramlar ise bu ruhun ortaya çıkardığı birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün, kardeşlik ve barışın en güzel örneklerinin sergilendiği çok özel ve anlamlı günlerdir. Dargınlıkların ortadan kalktığı, küskünlerin barıştığı, yalnızların kavuştuğu bayramlar, bulunduğumuz çetin coğrafyada yüz yıllardır bir olmamıza, diri olmamıza ve iri olmamıza vesile olmuştur. Dünya ülkeleri siyasi ve ekonomik olumsuzluklar karşısında çoğu zaman çaresiz kalırken, en zor günlerde en zor durumlara karşı koyarak Türkiye'yi ayakta tutan ve hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleten bayramların kazandırdığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhudur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm islam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA