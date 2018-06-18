Milletvekili Koçer'den Kandil Operasyonunun Seçim Yatırımı Olduğu İddialarına Cevap

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Kandil operasyonunun seçim yatırımı olduğu iddialarına cevap vererek, "Seçime yönelik yapılan operasyon asla değildir. Zaten devam eder terörle mücadele süreci vardır" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'de yürütülen operasyon ile ilgili gerçekleştirilen 'seçim yatırımı' iddialarına cevap verdi. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını hatırlatan Koçer, Kandil operasyonunun da bu terörle mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti. Sınır ötesindeki terör operasyonu ile birlikte Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Koçer, "Seçime yönelik hiç bir şey bizim partimizin zihninde yoktur. Bundan önce de olmamıştır. Seçime yönelik yapılan operasyon asla değildir. Zaten devam eden terörle mücadele süreci vardır. Bu süreç içerisinde yer yer, terörle mücadele ve operasyonlar yer değiştirmektedir. Daha önce Afrin'e girmezden önce o bölgeyle ilgili sorunlarımız vardı, onu hallettik. Ondan önce Fırat Kalkanı ile El Bab operasyonu yapıldı. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin her noktasında bu terörle mücadele zaten devam ediyor. Kandil'de bir toplanma, bizi tehdit eden bir unsur varsa, bununla mücadele etmek için Türk silahlı kuvvetlerimiz, 'seçim geçsin de ondan sonra mücadele edelim' diyecek hali yok. Günlük mücadeleler devam eder" diye konuştu.

"Kandil'de ciddi başarılar söz konusu"

Koçer, Kandil operasyonunun da çok başarılı bir şekilde yürütüldüğüne de vurgu yaparak, "Orada da çok ciddi başarılar söz konusu. Bizim bu mücadelelerin devam ettirilmesi için ülkemizin güçlü olması gerekir. 24 Haziran seçimleri, FETÖ ile mücadelenin devamı, sınır ötesi mücadelelerin devamı, sınırlarımız içerisindeki terörle mücadelenin devamı için çok önemli" şeklinde konuştu.

Muhalefete popülizm ve hamaset uyarısı

Milletvekili Nejat Koçer, seçimlerin milli iradenin sandığa tecelli ettiği ve şölen havasında geçen bir mecra olduğuna dikkat çekerek, seçim çalışmaları konusunda ise muhalefete popülizm ve hamaset konusunda uyarılarda bulundu. Koçer, "Bizim son 15 yılda yaptıklarımız biliniyor ve takdir ediliyor. Öbür tarafta yapılamayacak bir çok şeyin yalan olarak söylendiği, hamasetin ve popülizmin çok yüksek seviyeye ulaştığı bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Bir çok konuda yalan haber üretilme, toplumu yanıltıcı, algı operasyonu yapılan haberler üretilmekte. Bu da çok tehlikeli süreç. Bir taraftan projelerin yarışması, bir taraftan partilerin Türkiye'nin önüne gelecek vizyonlarını koyması gerektiği bir dönemde, bu tür yalanların, algı operasyonlarının ortada olması hoş bir durum değil. Biz Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi, seçimlerden partilerin seçmenlerine verdikleri somut, gerçekçi, uygulanabilir projelerle çıkması taraftarıyız. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamaset ve popülizmi kullananlar tasfiye oldu"

Koçer, hamaset ve popülizm yapan siyasetçilerin tarihte prim görmediğini hatırlatarak, "Hamaset ve popülizm seçimlerin en tehlikeli yolu. 90'lı yıllarda Türkiye'de çok fazla kullanıldı ama hiçbir prim yapmadı. Sonuçta bunu kullananların hepsi tasfiye oldu. biz bunu önermiyoruz ve yapmıyoruz. Popülizm bir hastalık, ülke için tehlike. Bundan kaçınmakta fayda var. Biz ayağı yere basan, gerçekçi realist, yapılabilir, uygulanabilir projeler ortaya koyuyoruz" dedi.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Milletvekili Koçer, Türkiye'de döviz kuruna yapılan baskı ve oluşturulan algı operasyonları ile seçim sonucun etkilemeye çalışıldığına da dikkat çekti. Türkiye ekonomisini baltalamaya yönelik olan bu yöntemlerin herkese zarar vereceğini söyleyen Milletvekili Koçer, "Yapılan 'ekonomi ile ilgili sıkıntı var, sıkıntı geliyor' söylemleri gerçekçi değil. Sadece döviz kuru üzerinden, döviz kuruna baskı yaparak, algı operasyonu oluşturarak, ekonomiyi ve seçim sonuçlarını etkilemeye çalışan bir yöntem ortaya çıktı, son zamanlarda. Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü sırf seçimlerde sonuç elde etmek için Türkiye ekonomisini baltalamak, Türkiye ekonomisini sıkıntıdaymış gibi göstermek, bir kriz edebiyatı ortaya çıkarmak son derece tehlikeli. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye'nin kaybedeceği şeylerin yanı sıra bunu yapanların da kaybedeceği şeyler olacaktır. Türkiye ekonomisi güçlü, bu seçimlerden de daha güçlü çıkacak. Siyasi güç, ekonomik gücü getirecek" şeklinde konuştu.

"AK Parti açık ara önde"

Ramazan ayı ve bayramda da seçim çalışmalarına ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Koçer, sahada AK Parti'nin oylarını arttırarak, yoluna devam ettiğini kaydetti. Miletvekili Koçer, "AK Parti açık ara önde gözüküyor. AK Parti yaptıklarıyla ortada. Bunları ortaya koyduğunda da yapacaklarını da bir anlamda göstermiş oluyor. AK Parti oylarını arttırarak, bugüne geldi. Bu seçimde de yine oylarımızı artıracağımızı ve bu seçimi çok daha rahat bir şekilde alabileceğimizi sahada görüyoruz" diye konuştu.

"Devletin geleceği ve bekası söz konusu"

15 Temmuz ile başlayan süreç ile birlikte devletin geleceği ve bekası söz konusu olduğunu söyleyen Milletvekili Nejat Koçer, şöyle devam etti:

"Hepimiz ülkemizin daha da çok gelişmesini, zenginleşmesini, refaha ulaşmasını, büyümesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın tabii ki bu gelirden daha çok pay almasını istiyoruz. Önce ülkemiz ile ilgili bir beka sorunu, sıkıntısı varsa, bu sorunun ortadan kalkması, ülkenin önünün açılması, ülkenin rahatlaması çok önemli. Cumhur İttifakı böyle bir düşünce yapısı içerisinde kuruldu. İttifaka destek veren AK Parti, MHP ve BBP'nin öncelikli görevi devletin geleceği, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin güvenliği, huzurudur. Bu anlamda oluşan Cumhur İttifakı'nın çok iyi okunması ve algılanması gerekir. Bu seçimler, Türkiye'nin geleceğini çok fazla ilgilendiren ve önünü açacak bir seçim. Sadece yeni bir sisteme geçiş değil, aynı zamanda Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulacağı bir seçimdir. 15 Temmuz ile başlayan süreçte bunu gördük. Türkiye üzerinde oynanan çok hain oyunlar, hain emeller var. Afrin operasyonunda gördük ki, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda oynan çok hain oyunlar var. Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden gelmek isteyen, zarar vermek isteyen güçler var. Bu güçler hiçbir zaman durmayacak. Biz de gücümüzü kuvvetimizi kaybetmeden şer güçlere karşı savaşımızı ve bu mücadelemizi, ülke olarak devam ettireceğiz. Coğrafya kaderdir. Zor ve stratejik bir coğrafyadayız. Bu coğrafyayı vatan seçen, yaşayan millet olarak, ülkemiz için, ülkemizin geleceği ve bekası için de elimizden geleni her zaman yapacağız."

Gaziantep'in mega projeleri

Milletvekili Koçer, Gaziantep için çok önemli 14 mega proje açıkladıklarını belirterek, projeler hakkında bilgi verdi. 24 Haziran seçimlerinden sonra mega projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Koçer, "Gaziantep özelinde çok büyük projeler açıkladık. 14 mega proje açıkladık. Bu mega projeler, gerçekten yakın zamanda, büyük bakanlık projeleri tarzında vizyon projeleri. Şehirde eğitimden sağlığa, konuttan sanayideki değişim ve dönüşüme kadar çok önemli projelerle Gazianteplilerin önüne çıktık. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra da yapacaklarımızın teminatıdır. Güçlü ve iyi bir ekip var, Gaziantep'te. Gaziantep'in geleceği için bu projeleri seçimlerden sonra hayata geçireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP