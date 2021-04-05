Milletvekili Koçer'den GTO'ya ziyaret

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret ederek GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile ekonomi gündemini istişare etti.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret ederek GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile ekonomi gündemini istişare etti.

Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile ekonomi gündemini istişare etti. Gaziantep iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Koçer, "Ankara'ya taşınması gereken konularda notlarımızı aldık" dedi. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, birçok sektörün yaşadığı hammadde sıkıntısı başta olmak üzere acil çözüm bekleyen konuları Koçer'e ilettiklerini söyledi.

"GTO ile işbirliklerimiz üst seviyede"

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Hepimizin hedefi Gaziantep üretimi, ticareti, ihracatı için en verimli ortamı sağlamak" diyerek bunun için GTO ile çalışmalarını ve işbirliklerini üst seviye tuttuklarını belirterek, "GTO, Türkiye'nin en büyük ticaret odalarından biri. Gaziantep de ülke ticaretinde ilk üçe girecek bir konumda. Dolayısıyla GTO'nun çalışmalarımız ve işbirliklerimiz geçmişten bu yana her zaman üst seviyede devam etmekte. GTO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Meclis Başkanı ile bir araya geldiğimiz toplantıda genel ekonomik değerlendirme yaparak hükümetimizin verdiği desteklerin sahadaki yansımaları ile ilgili istişarelerde bulunduk ve Gaziantep iş dünyasının sorun ve ihtiyaçlarını konuştuk" dedi.

"Ankara'ya taşınacak notlarımızı aldık"

Hedeflerinin Gaziantep iş dünyası için daha verimli bir ortam sağlamak olduğunu belirten Koçer, "Her zaman üyelerinin ve Gaziantep'in önceliklerine hassasiyetle yaklaşan Ticaret Odamızın hazırladığı raporu aldık. Başkanımızın ilettiği problemleri dinledik. Netice olarak hepimizin hedefi Gaziantep üretimi, ticareti, ihracatı için en verimli ortamı sağlamak. Esnafımızın, sanayicimizin daha iyi şartlarda faaliyetlerini devam etmesi için çalışıyoruz. Bugün, bir kısmı zaten gündemimizde olan hususları GTO Başkanımızdan dinledik ve Ankara'ya taşımak için notlarımızı aldık. Şehrimiz adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Hammadde sorunu çözülmezse, üretim ve istihdam olumsuzluk kaçınılmaz olur"

Koçer'in GTO'ya yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Üyelerimizin son dönemlerde üretim ve ticari faaliyet süreçlerinde karşılaştıkları ve acil çözüm bekleyen hususları iş dünyasının içerisinden gelen bir milletvekili olan Koçer'in anlayacağı ve çözümüne hassasiyetle yaklaşacağından emin olarak bilgilerine arz ettik. Bu hususların başında plastik, mobilya, inşaat, tekstil gibi birçok sektörün hammadde fiyat, tedarik ve denetim gibi alanlarda yaşadığı sorunlar geliyor. Örneğin petrokimya bazlı girdi kullanan sektörler yüksek fiyat artışları ile karşı karşıyayken halıcılarımız da tamamen doğal, boyasız bir girdi olan jüt iplik için boya denetimi ile baş etmeye çalışıyor. Gaziantep sektör çeşitliliği olan önemli bir üretim kentidir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda üretim lideri olduğumuz birçok sektörde hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı üretim kapasiteleri düşmeye başlamış, siparişlere cevap verilemez hale gelmiştir. Müdahale edilmez ise yakın gelecekte bu durumun istihdama da olumsuz yansıması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Öte yandan ihracatçımızın yaşadığı konteynır krizi ise TİM verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ihracatının yüzde 8,77'sini gerçekleştiren Gaziantep'in bu performansını sürdürebilmesi ve de artırabilmesi için çözüm bekleyen bir husustur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı