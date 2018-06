Milletvekili Kırcalı'ya Hemşehrilerinden Yoğun İlgi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi çalışmalarına Bafra'da devam etti.

Çarşamba, Atakum, Ladik, Ayvacık, İlkadım ilçelerine yaptığı ziyaretlerden sonra Bafra ilçesinde de çeşitli programlara katılan Kırcalı'ya vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Kırcalı, seçimle ilgili bir konuşma yaptı. 16 Nisanda milletin onayı ile tarihi bir değişime imza attıklarını belirten Kırcalı, "Dünyada değişimin hızlandığı ve rekabetin arttığı, bölgemizde değişik güç odaklarının müdahale çabalarına şahit olduğumuz bir dönemde, ülkemizin tarihinden aldığı misyonla güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi için gerekli iradeyi ortaya koyduk. Başkalarını taklit eden değil, kendi ihtiyaçlarını özgün bir şekilde karşılayan yeni bir yönetim modeliyle, 21. yüzyılda milletimizin çok daha büyük hedeflere ulaşma azmini sağlam bir zemine kavuşturduk. Allah'ın takdiri ve milletimizin desteğiyle, girdiği her seçimden daha başarılı bir sonuçla çıkan partimiz, bu süreçte ülkemizde siyasetin en kurumsallaşmış partisi olurken, geniş gönül coğrafyamızın da umudu haline geldi" dedi.

"Yaparsa yine AK Parti yapar"

AK Parti ile Türkiye'de çok şeyin değiştiğini belirten Kırcalı, "AK Parti döneminde yaşanan demokratikleşme ve kalkınma hamlesiyle Türkiye'nin çehresi değişti, milletimizin yüzü güldü, ötekileştirme son buldu. Toplumuzun her kesimi insan hakları ve hürriyetlerinden azami seviyede faydalanma imkanı yakaladı. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri Türkiye'nin hedeflerinin, beklentilerinin, gelecek hayallerinin ve milletimizin büyük ideallerinin temsilcisi olduk. Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdiye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz. 24 Haziran seçimleri için yine milletimizin huzurundayız. AK Parti olarak 2002'den bu yana yaşadığımız büyük demokratik dönüşümün oluşturduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimize yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız. 24 Haziran seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine milletimizden alıyor, milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini aralamayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yoktur. Yeni yönetim sistemimizle birlikte ekonomik büyümemizde ve sosyal refah artışımızda çok daha güçlü bir sıçrama yapmanın vakti gelmiştir. Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz. Milletimiz yaparsa yine AK Parti yapar inancına sahiptir. Biz verdiğimiz her sözü 16 yıldır tutmaktayız. Tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN