Milletvekili Kırcalı'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Milletvekili Kırcalı, görevine yeni başlaması dolayısıyla Kaymakam Koşal'a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı diledi.

Kırcalı, Kavak için yapılacak hizmet ve çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduğunu belirtti.

Kaymakam Koşal, Milletvekili Kırcalı'ya teşekkür ederek, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırcalı'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emel Erdoğan Acı ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.