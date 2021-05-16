Milletvekili Kılıç, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle çevrim içi bayramlaşma programına katıldı
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Milletvekili Kılıç, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle çevrim içi bayramlaşma programına katıldı

Milletvekili Kılıç, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle çevrim içi bayramlaşma programına katıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kılıç'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye'de öğrenim gören Kuzey Makedonyalı soydaş öğrencilerle bayramlaştı.

Çevrim içi gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Kılıç, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlar'dan gelen Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin asli evlatları olduğunu belirtti.

Kılıç, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi ilişkilerin bulunduğunu, iki taraftaki pek çok ailede akrabalık ilişkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Makedonya ile Türkiye'nin önemli bağlarının olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz birlik ve beraberlik içinde ilişkilerimizi devam ettirirsek iki ülke de kazançlı çıkacaktır ve bunda bugünün gençleri durumunda olan sizlerin önemli payı olacak, buna gönülden inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Rumeli ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor ve bu yönde büyük çaba harcıyor. İki ülke arasındaki Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmemden bu yana TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ile üç defa Makedonya ziyaretimiz oldu. Türkiye, siyasi ve ekonomik ilişkiler anlamında Kuzey Makedonya'yı her hedefinde sonuna kadar desteklemektedir. Kuzey Makedonya ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkartacağız. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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Milletvekili Kılıç, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle çevrim içi bayramlaşma programına katıldı - Haberler
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