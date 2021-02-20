Milletvekili Kendirli, 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesini değerlendirdi
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Milletvekili Kendirli, 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesini değerlendirdi

20.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:04
Milletvekili Kendirli, 2021 yılının

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelge ile 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelge ile 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, birlik, dirlik, kardeşlik, yiğitlik, ahlak, bilim ve sanat ile kaliteli üretimin Ahilik kültürünün temelini oluşturduğunu, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin asırlar boyu bu topraklarda hüküm sürmesinde Ahiliğin önemli rol oynadığını anımsattı.

Harama meyletmemeyi, dünya malına tamah etmemeyi, kendi muhtaç iken bile başkasına verecek kadar cömert olmayı öğütleyen Ahi Evran Hazretlerinin unutulmadığını aktaran Kendirli, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yıl boyu sürecek etkinliklerle ahiliğin en doğru şekilde anlatılacağını belirtti.

Kendirli, şunları kaydetti:

"2021 Ahi Evran Yılı dolayısıyla Anadolu'da Müslüman Türk kimliğinin yeşermesinde, medeniyetimizin gelişmesinde emeği olan Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre ve Şeyh Edebali gibi değerlerimizi de unutmayacak, bu yüce gönül erlerini de Ahi Evran Pirimizi anlatırken, anacağız. Anadolu'nun tüm değerlerine sahip çıkarak, asırlara dayanan zengin kültür ve medeniyetini özümseyerek büyük ve güçlü Türkiye'yi kuracağız. Ahi Evran'ın Hazretlerinin nasihatlerini tüm milletimize, insanlığa tatbik edeceğiz. Böylelikle 'eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut' nasihatiyle dirlik ve birliğimizi, 'eşine, işine, aşına özen göster' nasihatiyle hanelerimizde huzur ve bereketi, 'kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme' nasihatiyle de paylaşmanın iyiliğe ve güzelliğe vesile olacağını hayatımızda tecrübe edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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