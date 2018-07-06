Milletvekili kayıtları devam ediyor

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz"

ANKARA - TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz" dedi.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Bize göstermiş oldukları teveccühten ötürü milletimize teşekkür ediyorum. Yeni dönem ülkemiz, bölgemiz küresel dünyadaki rekabet koşulları daha güçlü hedefler koyduk. İnşallah Pazartesi Cumhurbaşkanımız yemin edecek. Ondan sonra büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ve güçlü hedeflere milletimizle el ele yürüyeceğiz" dedi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, itiraz süreci yaşadıklarını söyleyerek, "Hayırlara vesile olur inşallah. Bugün kaydımızı yaptırdık. Vatana, millete hizmet etmeye gayret göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, insanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, son ilimizdeki son vekili olduğunu hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'nin terörist örgütle birlikte hareket ettiği iddialarına, "6 milyona yakın oy verdi vatandaşımız HDP'ye. Türkiye'de 6 milyon terörist mi var? Milletin, toplumun huzura ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

AK Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Parlamento'da millete hizmete edeceklerini belirterek, dönemin hayırlı olmasını diledi.