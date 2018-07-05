Milletvekili Kayıt İşlemleri Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulunda cumartesi günü yapılacak yemin töreni öncesi, milletvekilleri kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren 25 milletvekili TBMM'ye gelerek, kayıt yaptırdı. Gelenler arasında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Hatay milletvekilleri de yer aldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik yönden önemli ili olan Hatay'ı, en büyük 5 il arasına sokmak istediklerini, bunun için projeler hazırladıklarını belirterek, "Bunlardan biri Amanos projesidir." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'a ilişkin bir soru üzerine Yayman, Hassa'da elim bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Jandarma'ya yapılan başvuruda Tatar'ın kaybolduğunun belirtildiğini aktaran Yayman, vali, kaymakam ile görüştüğünü, 15 dakika sonra jandarma timlerinin hemen bölgeye ulaştığını ifade etti.

Yayman, yaklaşık 160 personelle, timler ve kokuya duyarlı köpeklerle Tatar'ı arama çalışmasının sürdüğüne işaret ederek, "Maalesef henüz bir haber çıkmadı. Biz umutlu bir haberi bekliyoruz. Ailemize sabır diliyoruz. Sayın valimiz, kaymakamımız konuyu takip ediyor. Bulunması için tüm gücümüzle, milletvekilleriyle, yönetimimizle, jandarmamızla, kolluk kuvvetlerimizle konuyu takip ediyoruz. Bir daha böyle elim olaylar olmasın." dedi.

Hatay milletvekilleri daha sonra gazetecilere kabak tatlısı, kömbe kurabiye ikram etti. Yayman, gazetecileri Hatay'a künefe yemeğe davet etti.

AK Parti Mersin milletvekilleri de cezerye ikramında bulundu.