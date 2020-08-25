Milletvekili Kaya ve İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve şikayetlerini dinlediler.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve şikayetlerini dinlediler.

Her fırsatta vatandaşların ve esnafın derdini dinleyen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, şikayetlerinin çözüme kavuşması için gerekli yerlere talimat verdiğini söyledi.

Milletvekili Kaya ile İl Başkanı Ahlatcı, Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde sabır ve özveri gösteren Çorum esnafına teşekkür ettiler.

Esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Kaya ve Ahlatcı, alışveriş yapan vatandaşlarla da ayaküstü sohbet yapmayı ihmal etmediler.

Esnaf ziyaretlerini önemsediklerinin altını çizen Yusuf Ahlatcı, "Esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz." dedi.

Esnaf ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya'da, esnaflarımızla sık sık bir araya geldiklerini hatırlattı.

Her yapılan hizmetin vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için olduğunu belirten Kaya, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe kendilerinin de mutlu olduklarını ifade etti.

Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen Kaya ve Ahlatcı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA