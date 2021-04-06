Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti
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Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Milletvekili Kaya, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

OSB Müdürü Adem Siviş'in de bulunduğu ziyarette, faaliyet gösteren fabrikalar ziyaret edilerek üretime başlayan firmalara hayırlı olsun diyen Oğuzhan Kaya, inşaatı devam firmalara da kolaylıklar ve başarı dilekleri iletti.

AK Parti hükümeti olarak Osmancık OSB'ne her türlü katkıyız sunduklarını, desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydeden Milletvekili Kaya, Organize Sanayi Bölgesi'nde bağlantı yolu ve dere ıslahı çalışmasının da devam ettiği söyledi. - ÇORUM

Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti
Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti
Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti
Milletvekili Kaya Osmancık OSB'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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