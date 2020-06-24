Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"
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Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, öğrencilerin hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) erişimini kolaylaştırmak amacıyla tünel çalışması nedeniyle kapalı olan Kırkdilim yolunun geçici olarak ulaşıma açılacağını bildirdi.

Milletvekili Kaya;
24.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, öğrencilerin hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) erişimini kolaylaştırmak amacıyla tünel çalışması nedeniyle kapalı olan Kırkdilim yolunun geçici olarak ulaşıma açılacağını bildirdi.

Milletvekili Kaya; "Osmancık, Kargı, Oğuzlar, Dodurga, Laçin, Hamamözü ve o bölgeden gelen gençler için Karayolları Genel Müdürümüz ile görüştük, bu noktada bir talimatları oldu." dedi.

Kırkdilim yolunun, tünel çalışmaları dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olduğunu hatırlatan Kaya, alternatif olarak Harmancık yolunun kullanıldığını belirterek, öğrencilerin YKS'de sınav yerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Kırkdilim'in 27-28 Haziran'da geçici olarak ulaşıma açılacağını belirtti.

'Çocukları fazla bunaltmaya gerek yok'

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Milletvekili Kaya, ailelere de tavsiyelerde bulunarak; "Bizim hedefimiz çocuklarımızın, güzel eğitim alması, bununla beraberde çocuklarımızın mutlu olması. Biz hayatta şunu gördük; Allah size bir yol çizmiş, kader çizmiş onun dışına çıkma şansınız yok. Onun için çocukları fazla darlamaya, bunaltmaya gerek yok, herkesin bir kapasitesi var. Biz 15 Temmuz'da Türkiye'de üniversite sınavında birinci olmuş askeri okullar sınavında birinci olmuş ya da başka yerlerde birinci olmuş çok zeki, çok iyi üniversiteleri kazanmış çocukların akli iradeleri ile hareket etmedikleri için bir örgüte teslim olduklarını gördük. Onun için biz çocuklarımızın mutlu olmalarına önem verelim. Hangi alanda başarılı olacaklarsa illaki tüm çocuklar Fen Lisesi'ne gidecek diye bir ihtiyaç yok. Her alanda bu milletin çocuklarımıza ihtiyacı var. Askeri alanda ihtiyaç var, temizlikçiye de ihtiyaç var, öğretmene de ihtiyaç var, doktora da ihtiyaç var. Biz çocuklarımıza 5-6 yaşlarında doktor olacaksın motivasyonundan kurtarmamız lazım. Çocuğumuza bakacağız ona mutlu olmayı, şükretmeyi, insanlara değer vermeyi, kul hakkı yememeyi öğretmeliyiz ki çocuklarımız mutlu olsun. Onun için ben ailelere özellikle diyorum, çocuklarımızı sınavlarda fazla darlamayalım, onlardan bizim başaramadığımız işleri beklemeyelim. Tüm sınava girecek kardeşlerimize de başarılar diliyorum ve inşallah Kırkdilim yolunu sınav günü geçici açacağız. Osmancık, Kargı, Oğuzlar, Dodurga, Laçin, Hamamözü ve o bölgeden gelen gençler sabah gelirken Kırkdilim yolundan gelecekler ve sınava daha zinde daha dinamik katılacaklar. Konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürümüz ile görüştük, bu noktada bir talimatları oldu. Bunun müjdesini de vermiş olayım" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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