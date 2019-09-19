Milletvekili Kaya'dan ziyaretler

Milletvekili Kaya'dan ziyaretler

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

19.09.2019 15:38
Milletvekili Kaya'dan ziyaretler

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kaya yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Sumbas'a bağlı Mehmetli beldesine geçen Kaya, Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret ederek belde hakkında bilgi aldı.

Kaya, Mehmetli'nin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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