Milletvekili Kavuncu'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Hitit Üniversitesi, Milletvekili, Çorum, Güncel

Milletvekili Kavuncu'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne moral ziyaretinde bulundu.

17.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:17
Milletvekili Kavuncu'dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne moral ziyaretinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile bir araya gelen milletvekili Erol Kavuncu, virüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İnsanlık tarihinin en büyük salgınlardan birini yaşadığımızı dile getiren Kavuncu, "Zor günlerden geçiriyoruz. Görülmeyen, zengin, fakir, ayrımı yapmayan bir düşmanla savaşıyoruz. Bu salgın görüldüğü ilk günden itibaren devletimiz her türlü tedbiri aldı. Çorum'da tüm kurumlarımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Şüphesiz sağlıkçılarımız yaşadığımız bu süreçte hayatlarını ortaya koyarak fedakarca çalışmalara imza attılar ve atmaya da devam ediyorlar. Biz halkımıza evde kalmaları çağrısını yineliyoruz" dedi.

"Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Engellenmesine Dair Kanun Teklifinin" Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edildiğini hatırlatan Kavuncu, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebileceğimize inanıyoruz. Canımızı, sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, 83 milyon tek yürek olarak milletçe birlikte kuvvetli olduğumuza, içinde bulunduğumuz süreçten de el ele vererek daha da güçlenerek çıkacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk aydır ciddi bir pandemi sürecinin yaşandığını dile getiren Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de, "Genel hükümetimizin, devletimizin büyük desteği yerelde valimizin, belediye başkanımızın, siyasi erklerin ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yoğun desteğiyle başarılı bir süreç geçiriyoruz. Çorum olarak bu sıkıntılı sürecin güzel gitmesi için tüm kurallara uyulmasını istiyoruz. Bu salgının yayılmaması için vatandaşlarımızın evde kalması, mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyulması gerekiyor. İnşallah yazı güzel geçirebilmemiz için bu süreci biraz sıkıntılar oluşturmakla beraber evde kalarak, maskesiz dışarı çıkmayarak, sosyal mesafeyi koruyarak yaşamaya devam edelim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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